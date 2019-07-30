Укрзалізниця планує купити ще 40 американських локомотивів - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян обговорив з представниками американської компанії Wabtec i Ексімбанку США умови закупівлі 40 локомотивів для Укрзалізниці.

Про це Омелян написав у Facebook.

"Сьогодні з представниками Wabtec i Ексімбанку обговорили умови і часові рамки закупівлі чергової партії в мінімум 40 американських локомотивів для Укрзалізниці", - написав Омелян.

Він додав, що попросив передбачити окреме фінансування Ексімбанку для українських авіакомпаній, щоб вони змогли оновити свій повітряний флот сучасними літаками.

Читайте також: Укрзалізниця передумала купувати сувенірні підстаканники по дві тисячі

"Було би добре, щоб у нашому державному бюджеті також була передбачена підтримка української авіації, якщо ми хочемо зберегти темпи росту цієї галузі, дати українським авіакомпаніям конкурентні умови для купівлі і лізингу нових літаків і відновити авіабудування", - зауважив Омелян.

Як повідомлялося, у лютому 2019 року американська компанія General Electric продала виробництво локомотивів компанії Wabtec.