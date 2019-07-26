Укрзалізниця передумала купувати сувенірні підстаканники по дві тисячі
Укрінформ
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом УЗ - по 2 тисячі гривень за кожен - на суму понад мільйон гривень. Ці кошти спрямують на придбання рідкого мила для пасажирських поїздів.
Про це Кравцов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом, може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна. Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила», — написав він.
Кравцов також заявив, що планує перевірити якість обслуговування пасажирів у поїздах.
"Наступного тижня буде відрядження — якраз особисто перевірю його наявність у вагонах", - зазначив він.