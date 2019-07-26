Укрзалізниця передумала купувати сувенірні підстаканники по дві тисячі

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом УЗ - по 2 тисячі гривень за кожен - на суму понад мільйон гривень. Ці кошти спрямують на придбання рідкого мила для пасажирських поїздів.

Про це Кравцов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом, може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна. Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила», — написав він.

Кравцов також заявив, що планує перевірити якість обслуговування пасажирів у поїздах.

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"Наступного тижня буде відрядження — якраз особисто перевірю його наявність у вагонах", - зазначив він.