На Центральному вокзалі Києва запустили додаткове кондиціонування

Укрзалізниця запустила додаткову систему кондиціонування конкорсу залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський, у планах - запровадити подібні кліматичні системи на самому вокзалі.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Завдяки впровадженій системі додатково кондиціонується повітря 5 тис. м2 площ конкорсу. Щодня центральний залізничний вокзал столиці обслуговує близько 100 тисяч пасажирів. Наразі Укрзалізниця здійснює комплекс заходів для того, щоб створити комфортніші умови перебування на цьому об’єкті для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з модернізації систем охолодження повітря на конкорсі вокзалу Київ-Пасажирський були розпочаті ще у 2012 році, але через відсутність фінансування роботи так і не були закінчені.

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Вже цього року керівництво Укрзалізниці виділило кошти на завершення робіт із запуску в експлуатацію системи кондиціонування конкорсу. Надалі подібні кліматичні системи будуть впроваджені і на самому вокзалі, розповіли в компанії.