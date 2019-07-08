УЗ почала ремонт на Центральному вокзалі

"Сьогодні, 8 липня 2019 року, розпочато плановий ремонт ескалатора, що працює на підйом у вестибюлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський. Усі передбачені роботи планується закінчити до 17 липня, на цей період його роботу буде призупинено. На спуск ескалатор працюватиме в штатному режимі", - йдеться у повідомленні

В Укрзалізниці розповіли, що під час ремонту планується замінити шестерні валу головного приводу, тяговий ланцюг, силові пускачі та кінцеві вимикачі. Усі роботи здійснюються, щоб підвищити якість обслуговування пасажирів та утримувати технічні засоби у справному стані, зазначили в пресслужбі.

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Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності.