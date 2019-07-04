Укрзалізниця хоче інтегрувати міську електричку в проєкт Kyiv City Express

Укрзалізниця за підтримки влади Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проєкт Kyiv City Express.

Про це заявив директор регіональної філії “Південно-Західна залізниця” Роман Веприцький, повідомляє пресслужба перевізника.

"Компанія планує провести повне оновлення залізничного приміського сполучення з Києвом і створити якісне приміське залізничне сполучення київського регіону зі столицею. Міська електричка має стати його частиною", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що у 2012 році на баланс комунального підприємства “Київпастранс” для міської електрички було передано 10 електропоїздів, однак ситуація з їх експлуатацією нині стала досить критичною.

“Ситуація критична. Сьогодні, наприклад, через їх незадовільний стан дев’ять рейсів міської електрички було скасовано. Ми пропонуємо Київпастрансу повернути нам ці поїзди та виділити на їх відновлення 500 млн грн, 50 млн грн на кожний. Цих коштів буде достатньо, щоб провести капітальний ремонт з подовженням терміну експлуатації цього рухомого складу. Крім того, фактично це ті кошти, які місто витрачає щороку на утримання цих поїздів. Подальші витрати та організацію роботи ми беремо на себе”, — зазначив Веприцький.

Він також розповів, що проєкт Kyiv City Express Укрзалізниця планує реалізувати впродовж 2019-2021 років.

“Це не будівництво нової залізничної мережі, а модернізація існуючої та зручне поєднання між собою маршрутів. Загальна довжина проекту буде 343 км, що з’єднає між собою 46 залізничних станції Київського регіону. Зокрема, це броварський, білоцерківський, трипільський та бориспільський напрямки, що будуть з’єднані міською електричкою. Тож мешканці міст-сателітів Києва, приїхавши до столиці, зможуть швидко дістатися місця роботи або ж навчання»ґ”, — додав директор філії.за підтримки влади Києва

За попередніми підрахунками, завдяки такій організації залізничного сполучення Укрзалізниця зможе щодня перевозити 80 тис. пасажирів на день або ж близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проекту наразі складає декілька мільярдів гривень. “Це має бути проект з фінансуванням з бюджету Києва та міст-сателітів столиці. Ми успішно запустили бориспільський експрес і розуміємо, що є нагальна потреба повного якісного оновлення приміського сполучення Київського вузла”, — сказав Веприцький.

Крім того, розповів він, Укрзалізниця запровадить сучасну систему контролю та обліку пасажирів, створить нові робочі місця. "Тож проєкт буде корисним як для Укрзалізниці, так і для Києва та регіонів”, — переконаний Веприцький

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.