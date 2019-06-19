У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички "Вишгородська"

У Києві після першого етапу реконструкції відкрили станцію міської електрички «Вишгородська».

Про це повідомив у Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

"Оновлена станція міської електрички «Вишгородська» відсьогодні відкрита для пасажирів після першого етапу реконструкції. Нині облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус", - зазначив Давтян.

Крім цього, встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб із вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо.

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Сучасні турнікети дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.

Він повідомив, що надалі в планах міської влади реконструкція ще 14-и станцій міської електрички.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro