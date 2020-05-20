Поновлення рейсових авіаперевезень можливе після 15 червня - Шмигаль

Поновлення рейсових авіаперевезень можливе після 15 червня, коли аеропорти інших країн також відкриються.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо роботи аеропортів і запуску рейсових авіаперевезень. До цього питання ми повернемося, очевидно, після 15 червня, коли авіаперевізники отримають змогу вилітати і, відповідно, кудись летіти. Тому що поки що аеропорти наших країн-партнерів закриті", - сказав Шмигаль.

За його словами, влада веде діалог з авіаперевізниками, і поки що є спільна позиція, що, найімовірніше, 15 червня немає сенсу відкривати аеропорти і запускати рейсові перельоти.

Що ж стосується нерегулярних авіаперевезень, додав глава уряду, то вони здійснюються.

Раніше уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.