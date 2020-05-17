МАУ закрила продаж на міжнародні рейси до 1 липня

МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, а також в Україні.

Про це повідомляє Аvianews із посиланням на президента авіакомпанії Євгенія Дихне.

За його словами, прогноз розвитку ситуації плачевний і Україна є частиною глобального тренда. Це проявиться в тому, що галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Дихне вважає, що в першу чергу відновлюватимуться середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі й далекомагістральні літаки.

"Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони використовуватимуть закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатимуться знижувати лізингові платежі", - зазначив президент МАУ.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літака. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.