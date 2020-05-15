Українські авіакомпанії щомісяця втрачають до 700 мільйонів — Криклій

Українські авіакомпанії щомісяця втрачають 600-700 мільйонів гривень.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю інтернет-виданню Букви.

"О, там зовсім інші цифри. Там же і лізингові платежі, і персонал, і пілоти отримують зовсім інші зарплати. Тому там у кожної авіакомпанії своя історія, а якщо говорити про всі авіакомпанії, то йдеться про 600-700 мільйонів гривень на місяць", - сказав Криклій, відповідаючи на питання про обсяги збитків української авіаційної галузі.

Він додав, що збитків зазнали й українські державні аеропорти. Зокрема, збитки внаслідок консервації міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького становлять 40 млн грн, а за консервацію міжнародного аеропорту «Бориспіль» - понад 100 млн грн.

"Якщо говорити про державні підприємства, то в нас нульові надходження до Украероруху, який здійснює авіанавігаційне обслуговування. У них там 200 мільйонів фонд заробітної плати та адмінвитрати. По авіабезпеці у них трошки краща ситуація, бо був певний запас", - додав Криклій.

Міністр нагадав, що для підтримки авіаційної галузі український уряд планує компенсувати українським авіакомпаніям половину вартості квитків за здійснені евакуаційні рейси.

"У нас мова йде приблизно про 100 мільйонів гривень, які мають бути виплачені всім перевізникам пропорційно до кількості чартерів, які вони здійснили – там і МАУ, і SkyUp, і Роза Вітрів, і Bravo, і Азур, якщо не помиляюсь. Всі вони подали рахунки, і з резервного фонду (Кабінету міністрів - ред.) це все компенсується. Але поки нічого не виплачено", - зазначив очільник Мінінфраструктури.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. Для евакуації українців з-за кордону Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ України організувало ряд спеціальних рейсів. До виконанням цих рейсів було залучено українські авіакомпанії.

28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.

Карантин в Україні продовжено до 22 травня.