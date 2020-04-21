Криклій заявив про компенсацію авіакомпаніям половини вартості евакуаційних рейсів

Українським авіакомпаніям SkyUp, "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), Windrose (Роза вітрів") і Azur Air Ukraine буде компенсовано половину вартості евакуаційних рейсів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

"На засіданні Кабміну було прийнято відповідне протокольне рішення. Зараз усі авіаперевізники, а це не тільки SkyUp і МАУ, але також "Роза вітрів" та "Азур", готують документи на компенсацію відповідно до виконаних рейсів. Повертаючи громадян із чартерних програм, борти авіакомпаній, звичайно, летіли порожніми через те, що ми закрили можливість вивезення українців. За це ми їм компенсуємо половину вартості організації рейсу", - сказав Криклій.

Він зазначив, що фінансову допомогу буде виділено протягом місяця. Поки що ведуться розрахунки підсумкової суми компенсації.

За словами міністра, дотепер кошти за виконання евакуаційних рейсів авіакомпаніям ще не виділялися.

"Мені вкрай неприємно, що коли ми займалися питанням повернення українців додому і вирішували проблеми того, як їх вивезти з найменшими втратами, деякі люди почали займатися політичними маніпуляціями, використовуючи компанії і критичну ситуацію. Але, тим не менш, ми завжди за конструктив, а тому я чесно відповім, що за евакуаційні рейси ніхто ще не отримав ніякої компенсації", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. Для евакуації українців з-за кордону Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ України організувало ряд спеціальних рейсів. До виконанням цих рейсів було залучено українські авіакомпанії.

23 березня Кабмін прийняв рішення про заборону українцям виїжджати з України з туристичною метою з 24 березня. 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.