Витрати на один рейс для повернення українців стартують від €20 тисяч - SkyUp

Витрати на виконання одного спецрейсу для повернення українців з інших держав стартують від 20 тисяч євро.

Про це повідомляє українська авіакомпанія SkyUp у Facebook.

"Щоб зменшити кількість припущень і маніпуляцій, хочемо розповісти, як ми формували ціни на спеціальні рейси для повернення українців з-за кордону. Середній розмір витрат компанії на один круговий рейс стартує від 20 000 євро", - йдеться у повідомленні.

Також авіакомпанія інформує детальніше про те, як формувалася ціна на авіаквитки за різними напрямками. Зазначається, що при цьому враховували: аеропортові збори та податки — вони відрізняються в залежності від пункту призначення. Приміром, у Франкфурті це 60,6 долара США, у Мюнхені - 49 доларів, у Тбілісі – 30,9 долара; вартість пального, необхідного для здійснення кругового рейсу; обслуговування пасажирів в аеропортах та літака хендлінговою компанією.

Крім того, SkyUp повідомляє, що не виконує спецрейси власним коштом, але і не заробляє на цьому.

"Ми співпрацюємо з державою — надаємо наші літаки, рейси виконують наші екіпажі, роботу яких компанія оплачує самостійно. Пасажири сплачують тільки за організацію перельоту", - додають в авіакомпанії.

У SkyUp також роз'яснюють, що єдиний пільговий тариф на спецрейси - це коли для всіх пасажирів кожного рейсу встановлюється єдина ціна на квиток з урахуванням одиниці зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.

"Вартість квитків встановлена за найнижчим тарифом, який авіакомпанія може застосувати, аби відшкодувати витрати на виконання рейсів. Для деяких рейсів ми навіть не покриваємо собівартість", - наголошують в авіакомпанії.

Також заначається, що ціни на спецрейси некоректно порівнювати з цінами на квитки за регулярними лоукост-рейсами: "За звичайних умов ціни на квитки формуються зовсім за іншою моделлю. На формування вартості квитка впливають популярність та завантаженість маршруту, наявність конкурентів та їхня цінова політика, дні вильоту та тривалість перебування за кордоном, якщо квитки бронюються одразу туди й назад".

SkyUp нагадує, що yf засіданні уряду 18 березня міністр інфраструктури озвучив пропозицію виділити з резервного фонду бюджету суму, еквівалентну 4 161 750 доларів США, необхідну, за підрахунками Мінінфраструктури, для здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі.

"На момент публікації цього поста SkyUp Airlines не отримував інформації ні щодо погодження виділення асигнувань із резервного фонду бюджету, ні щодо надання компанії коштів із зазначенням конкретних сум на здійснення спецрейсів для повернення українців з-за кордону", - додають в авіакомпанії.

Як повідомлялося, SkyUp Airlines станом на 19 березня опублікувала перелік рейсів, якими українці зможуть повернутися додому .

Зокрема 19-25 березня українці зможуть повернутися на літаках SkyUp із Стамбула, Стокгольма, Парижу, Берліна, Відня, Варшави, Барселони, Мадриду, Мюнхена, Ларнаки, Цюриха, Аліканте, Праги, Тбілісі, Лісабону, Мюнхена, Таллінна, Неаполя, Франкфурта, Лондона. Рейси SkyUp з інших міст будуть виконуватися за потреби після отримання інформації про наявність там громадян, які бажають повернутися в Україну.