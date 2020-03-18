На повернення українців з-за кордону потрібно чотири мільйони доларів - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 мільйони доларів на повернення українців з-за кордону авіарейсами.

Відповідну пропозицію він озвучив на засіданні уряду 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство інфраструктури розрахувало потребу в коштах на здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну та потребують евакуації Так, загальний обсяг асигнувань, які пропонується виділити з резервного фонду бюджету, складає суму, еквівалентну 4 мільйонам 161 тисячі 750 доларів США", - сказав Криклій.

Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів.

У відповідь глава уряду Денис Шмигаль зауважив, що пропозицію Криклія внесено до протокольного доручення відповідним міністерствам з напрацюванням протягом одного дня і винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, на позачерговому засіданні.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Криклій заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.