Завтра ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину – Зеленський

У середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у зведенні до співвітчизників, оприлюдненому на сторінці Глави держави у Facebook.

"Учора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні - 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів", - сказав Зеленський.

За його словами, наших громадян приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

"Вже повернулися з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, Об'єднаних Арабських Еміратів, Таїланду та Туреччини", - додав Президент.

Президент також попросив співвітчизників, які планують повертатися на власних авто чи автобусі, уважно ознайомитися з обмеженнями тих країн, якими пролягатиме маршрут, та режимом роботи пропускних пунктів держкордону України.

Фото: ДПСУ