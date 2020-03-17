У вівторок із Єгипту повернулися понад 7 тисяч українських туристів - МЗС

З Єгипту сьогодні, 17 березня, повернулися вже понад 7 тисяч українських відпочивальників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - йдеться у повідомленні.

Як запевняють у МЗС, посольство і консульства оперативно працюють, щоб усі українські громадяни могли повернутися додому.

За даними зовнішньополітичного відомства, сьогодні вранці 1,5 тисячі громадян України вже повернулися з Шарм-ель-Шейха. До "Борисполя" прибули 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова, один - до Харкова.

Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними в Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19.