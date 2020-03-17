Туристи з Шарм-ель-Шейха два тижні перебуватимуть удома на самоізоляції

Туристів, які прибули до Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" з Шарм-ель-Шейха, в разі відсутності ознак хвороби відпустять додому, де вони два тижні перебуватимуть на самоізоляції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Олександр Мащак.

"Кожен пасажир пройшов перевірку. Всі відпущені додому. На самоізоляції мають знаходиться два тижні", – сказав Мащак.

За словами керівника КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Олексія Дубревського, підприємство працює у посиленому режимі. Всю інформацію про пасажирів, поки літак перебуває в небі, отримують від єгипетської сторони, а також від екіпажу.

"Сьогодні ми вже прийняли перший рейс авіакомпанії SkyUp. Все нормально, ознак захворювання (у пасажирів - ред.) не виявлено. Після кожного міжнародного рейсу ми обробляємо спеціальними розчинами автобуси та місця масового скупчення людей", – повідомив Дубревський.

О 15:55 до запорізького аеропорту має прилетіти ще один літак з туристами з Єгипту.

Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В Україні станом на 17 березня – 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один – летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: Дмитро Кулеба / Facebook