Криклій пригрозив судом авіакомпаніям, які відмовляються повертати українських туристів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що держава судитиметься з авіакомпаніями, які відмовляться повертати туристів власним коштом.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно перевізників, які намагаються на цій ситуації скористатися і закривати рейси, хочу нагадати: за Чиказькою конвенцією, шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, то маєте повертати пасажирів. Ми у будь-якому разі їх повернемо, але у разі якщо ми повертатимемо їх за свій рахунок, то звертатимемося із позивними заявами для того, щоб компенсувати ці кошти", - сказав Криклій.

Він закликав авіаперевізників не підвищувати вартість авіаквитків і зауважив, що уряд ухвалив постанову стосовно регулювання ціноутворення на авіаквитки, щоб не було спекуляцій.

“Ми будемо це контролювати і слідкувати за цим", - додав Криклій.

Крім того, він додав, що Україна вимагає від авіаперевізника FlyDubai, який подав українцям квитки, щоб повернули в Київ громадян, які залишилися в Шрі-Ланці. Якщо цього не відбудеться, то Україна сама поверне своїх громадян і звернеться з позовом до авіакомпаній для компенсації.

Криклій також зауважив, що триває повернення українців додому.

"Сьогодні аеропорт "Бориспіль" прийняв та відправив понад 56 літаків, які здійснили рейси у різних напрямках. Найбільше наших громадян поверталося з Єгипту... Сьогодні та завтра буде проведено багато рейсів для евакуації громадян разом з нашими перевізниками", - сказав Криклій.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.