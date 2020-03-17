В аеропорті "Київ" скасовані всі рейси, а у "Бориспіль" повертаються українці

У міжнародному аеропорті "Київ" імені Ігоря Сікорського скасовано всі рейси, а на летовище "Бориспіль" прибувають українці з-за кордону, яких повертають додому після закриття повітряного сполучення.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

На онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль" зазначається, що прилетіли такі міжнародні рейси: з Шарм-Ель-Шейху ( Єгипет) о 00:45, 7:50, 9:00, 9:15, 9:30 та 9:40 год; Баку (Азербайджан) о 7:45; Бангкоку (Таїланд) о 4:45; з Тбілісі (Грузія) о 7:50; з Єревану (Вірменія) о 7:50; зі Стамбула (Туреччина) о 8: 00 та 9:20 год; з Кишинева (Молдова) о 8:20 год; Каїра (Єгипет) о 8:30 год; з Тель-Авіва ( Ізраїль) о 8:40 год; з Дубай (ОАЕ) о 9:50 год; з Хургади ( Єгипет) о 10:10 год. Крім того, в "Борисполі" очікується прибуття міжнародних рейсів з Валенсії (Іспанія), Хургади (три рейси), Шарм-Ель-Шейху ( 12 рейсів), Торонто (Канада), Нью-Йорка ( США), Алмати (Казахстан), Афін.

Також у "Бориспіль" прибули внутрішні рейси із Запоріжжя (о 7:45 год) , з Одеси (о 8:00 год) , Харкова (8:05 год) , Львова (8:10 год), Дніпра (о 10.10 год). Крім того, протягом дня очікується прибуття з Дніпра (ще два рейси) та Одеси.

Крім того, в "Борисполі" о 9.50 відбувся зліт за спільним рейсом двох українських авіакомпаній "МАУ" та "Роза вітрів" до Дніпра, також протягом дня запланований спільний рейс тих же авіакомпаній до Одеси та Дніпра (до останнього о 13: 00 та 18: 00 год), також до Дніпра о 19:30 год відбудеться спільний рейс авіакомпаній МАУ та KLM. До Одеси буде здійснений рейс о 19:30 трьох авіакомпаній. О 19:40 запланований спільний рейс до Харкова трьох авіакомпаній TAP Portugal, KLM, МАУ. Ці ж компанії о 20:25 виконають спільний рейс до Львова.

Також з "Борисполя" заплановані на виліт 17 березня такі рейси за кордон: авіакомпанії Ryanair до Валенсії (Іспанія) об 11:55 год та до Афін (Греція) о 20:45; спільний рейс до Алмати двох авіакомпаній о 20:40 год.

Як раніше повідомлялось, Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

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У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.