Kyiv Boryspil Express тимчасово припиняє рейси
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця з 00:00 годин 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобуса до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це пов’язано з падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів №288-р прийняла рішення припинити міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 годин 17 березня - до завершення карантину або до відповідних рішень уряду.
Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо заборони пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Також заборонено проведення всіх масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.
Фото: Євген Кравцов, Facebook