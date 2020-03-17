Kyiv Boryspil Express тимчасово припиняє рейси

Укрзалізниця з 00:00 годин 17 березня тимчасово припинила курсування експреса до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця з 00:00 годин 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобуса до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це пов’язано з падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів №288-р прийняла рішення припинити міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 годин 17 березня - до завершення карантину або до відповідних рішень уряду.

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Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо заборони пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Також заборонено проведення всіх масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.

Фото: Євген Кравцов, Facebook