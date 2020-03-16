Укрзалізниця повернула понад 86 мільйонів за невикористані квитки

З 11 по 15 березня 2020 року пасажири Укрзалізниці повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму майже 86,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Наразі спостерігається суттєве падіння продажу квитків на тлі збільшення випадків повернення проїзних документів, у тому числі й на нескасовані поїзди. Так, з 11 по 15 березня пасажири повернули 303 тис. залізничних квитків на загальну суму майже 86,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу. Пасажиру одразу повертають кошти, окрім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. У такому разі гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6-ти місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира.

Квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Кошти зараховуються на картку протягом 30 календарних днів.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 березня в Укрзалізниці заявили, що компанія компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на усі скасовані через введення карантину міжнародні поїзди.

На міжнародні поїзди, яким обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ. В усіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».

З 17 березня Укрзалізниця припинить міжнародні пасажирські залізничні перевезення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду.