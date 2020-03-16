Укрзалізниця повернула понад 86 мільйонів за невикористані квитки
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Наразі спостерігається суттєве падіння продажу квитків на тлі збільшення випадків повернення проїзних документів, у тому числі й на нескасовані поїзди. Так, з 11 по 15 березня пасажири повернули 303 тис. залізничних квитків на загальну суму майже 86,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У компанії зауважують, що для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу. Пасажиру одразу повертають кошти, окрім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. У такому разі гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6-ти місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира.
Квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Кошти зараховуються на картку протягом 30 календарних днів.
Як повідомляв Укрінформ, 15 березня в Укрзалізниці заявили, що компанія компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на усі скасовані через введення карантину міжнародні поїзди.
На міжнародні поїзди, яким обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ. В усіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».
З 17 березня Укрзалізниця припинить міжнародні пасажирські залізничні перевезення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду.