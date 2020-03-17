В Україну з-за кордону повернулися уже 38 літаків з евакуйованими

Аеропорт "Бориспіль" прийняв уже 38 рейсів з українцями, що повертаються з-за кордону.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

"Станом на 11:05 з 00:00 17 березня аеропорт "Бориспіль" прийняв 38 рейсів з українцями, що повертаються з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рейси з українцями, які повертаються додому, впродовж дня приймають Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків.

«Як ми і обіцяли, повертаємо наших співгромадян додому, які за кордоном опинилися у дуже складній ситуації, спричиненню пандемією коронавірусу. Міністерство у цілодобовому режимі працює з авіакомпаніями та туроператорами для вирішення нагальних питань і відпрацювання найбільш оптимальних рішень в у надзвичайних умовах», – заявив міністр інфраструктури України Вдадислав Криклій.

Доступний також оновлений перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня 2020 року

Наступне оновлення щодо повернення українців з-за кордону Мінінфраструктури обіцяє зробити о 14.00 годині.

Як раніше повідомлялося, Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема повідомлялося, що 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а померлих – 7 174.

Фото: МВС