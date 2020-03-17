З Шарм-ель-Шейха вже повернулися півтори тисячі українців – МЗС

Півтори тисячі українців, яких Covid-19 застав у Єгипті, вже повернулися в Україну з Шарм-ель-Шейха авіарейсами до Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один - до Харкова», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі проти вівторка з Єгипту прибуло більше 200 українців, яких Covid-19 застав у цій країні.

За минулу добу держкордон України перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з них – це українці, які поверталися додому з-за кордону.