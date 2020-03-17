З Єгипту та Грузії повернулися ще 300 українців - МЗС
Укрінформ
Ще 300 українців, яких Covid-19 застав за кордоном, повернулися з Єгипту та Грузії.
Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Єгор Божок .
«Продовжуємо повертати в Україну співвітчизників, яких Covid-19 застав за кордоном. Сьогодні вночі з Єгипту прибули більше 200, а зранку з Грузії - більше 100 українців», - написав він.
Він подякував Міністерству інфраструктури та Держприкордонслужбі за взаємодію, а авіаперевізникам за співпрацю.
Як повідомляв Укрінформ, на карантині за кордоном перебувають 748 наших співвітчизників.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.