З Єгипту та Грузії повернулися ще 300 українців - МЗС

Ще 300 українців, яких Covid-19 застав за кордоном, повернулися з Єгипту та Грузії.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Єгор Божок .

«Продовжуємо повертати в Україну співвітчизників, яких Covid-19 застав за кордоном. Сьогодні вночі з Єгипту прибули більше 200, а зранку з Грузії - більше 100 українців», - написав він.

Він подякував Міністерству інфраструктури та Держприкордонслужбі за взаємодію, а авіаперевізникам за співпрацю.

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Як повідомляв Укрінформ, на карантині за кордоном перебувають 748 наших співвітчизників.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.