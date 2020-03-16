Єгипет скасує всі авіарейси з 19 до 31 березня

Влада Єгипту скасували всі рейси з четверга, 19 березня, й до кінця місяця з метою зупинити поширення коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі, повідомляє AFP.

«Польоти будуть призупинені з четверга до 31 березня», – заявив він.

За словами прем'єр-міністра цей крок був необхідний, щоб зменшити соціальну взаємодію, особливо серед «туристів, які прибувають або виїжджають із Єгипту».

Очікується, що фінансові втрати від призупинення авіарейсів досягнуть понад 130 мільйонів доларів.

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За даними єгипетської влади, в країні наразі підтверджено 126 випадків захворювання, зокрема серед іноземців, також налічується два летальних випадки.

У світі зафіксовано вже 174 961 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6 705 осіб, видужали 77 658 людей.