На австрійському курорті сотні туристів заразилися коронавірусом

Сотні відпочивальників, передусім із скандинавських країн, але також з Німеччини, заразилися коронавірусом Covid-19 на австрійському гірськолижному курорті Ішгл (Ischgl) у Тіролі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Основним осередком поширенням коронавірусу на курорті вважається ресторан-бар Kitzloch. Там ще ввечері 7 березня було виявлено коронавірус у 36-річного бармена, однак заклад не був відразу закритий. Місцеві органи влади порахували, що достатньо ізолювати та відправити на карантин інфікованого чоловіка та 22 особи, які перебували з ним у близькому контакті.

Але коли пізніше і в інших відвідувачів бару почали проявлятися симптоми зараження вірусом, 10 березня бар-ресторан був закритий. Двома днями пізніше, 12 березня, було закрито і весь гірськолижний курорт Ішгл та стало відомо про дострокове припинення зимового сезону у федеральній землі Тіроль. Ще днем пізніше карантин було введено в районах Пазнаунталь та Санкт-Антон, всім іноземним туристами наказали повертатися додому, де знаходитися під 14-денними домашнім карантином.

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Однак багато туристів з європейських країн вже встигли заразитися Covid-19 під час перебування в Ішгл. У Данії заявили, що станом на четвер, 12 березня, в країні зафіксовано 139 випадків коронавірусу у людей, які їздили до Австрії, більшість – на курорт Ішгл. Норвегія у неділю повідомила, що 491 із 1198 випадків виявлення коронавірусу в крані припадає на осіб, які відпочивали в Австрії. У Швеції 137 із 775 інфікованих коронавірусом осіб також були заражені в Австрії. Крім того, численні повідомлення про зараження коронавірусом під час перебування на австрійському курорті Ішгл надходять і з Німеччини.

Посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook привернув увагу до ситуації навколо поширення Covid-19 в Ішнгл та закликав усіх українців, які відпочивали там, обмежити спілкування та пройти обстеження.

"Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочивальників саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом", - написав він.

Наразі в Австрії виявлено 959 випадків зараження коронавірусом, з них 254 - у федеральній землі Тіроль.