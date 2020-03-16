Bloomberg назвав п'ять індикаторів впливу коронавірусу на економіку

Індикаторами, за якими можна оцінити вплив коронавірусу на економіку, є стан готельного сектору і театральної індустрії, роздрібні продажі, касові збори в кінотеатрах, а також споживча впевненість.

Про це повідомляється на сайті Bloomberg.

"Ключові показники часто мають відставання на місяць. Щоб зробити своєчаснішу оцінку, наводимо п'ять індикаторів, які з високою вірогідністю вказують на те, як споживачі реагують на кризу", - йдеться в повідомленні.

Серед таких індикаторів Bloomberg називає готельний сектор, роздрібні продажі, касові збори в кінотеатрах, театральну індустрію та споживчу впевненість.

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Так, щодо готельного сектору, Bloomberg наводить дані дослідницької компанії STR, згідно з якими в перший тиждень березня заселеність готелів у США знизилася до 61,8%, що на 5% менше за аналогічні показники минулого року.

Шодо роздрібних продажів, Bloomberg посилається на дослідження Johnson Redbook, яке показало, що на перший план вийшов продаж переважно товарів першої необхідності, ліків, миючих засобів, господарських товарів, продуктів і води в пляшках.

На прикладі американської мережі кінотеатрів AMC Theatres, Bloomberg також демонструє, що касові збори в кінотеатрах через коронавірус скоротилися вдвічі, а кінокомпанії переносять прем'єри.

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Щодо четвертого індикатора - театральної індустрії, Bloomberg вказує на те, що у Нью-Йорку в перший тиждень березня кількість глядачів в театрах скоротилася на 6,5%.

І, нарешті, останній індикатор - споживча впевненість - за розрахованими Bloomberg даними, демонструє у США найтриваліший період падіння з 2015 року, і вн скорочується шостий тиждень поспіль. Найбільше на поведінку споживачів вплинуло падіння фондових ринків.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральна резервна система США (ФРС) на позаплановому засіданні екстрено знизила з 16 березня 2020 року базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.

Раніше, 3 березня цього року, ФРС на позаплановому засіданні екстрено знизила базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту - до цільового діапазону 1-1,25%.

Європейські фондові ринки в понеділок, 16 березня, відкрилися падінням після того, як Федеральна резервна система США (ФРС) знизила процентну ставку майже до нуля в рамках заходів, спрямованих на мінімізацію впливу пандемії коронавірусу.