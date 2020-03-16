Федеральна резервна система США екстрено знизила базову ставку

Федеральна резервна система США (ФРС) на позаплановому засіданні екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

"Наслідки коронавірусу вплинуть на економічну активність найближчим часом та становитимуть ризики для економічного прогнозу. У світлі цих подій комітет (ФРС - ред.) вирішив знизити цільовий діапазон ставки за федеральним фондом до 0-0,25%. Комітет розраховує зберегти цей цільовий діапазон доти, доки не буде впевнений у тому, що економіка витримала останні події та знаходиться на шляху до досягнення своїх максимальних цілей щодо зайнятості та інфляції…", — йдеться у заяві ФРС.

Як зазначається, ФРС США готова використовувати повний спектр інструментів для підтримки припливу кредитів для домогосподарств та підприємств і тим самим сприяти досягненню максимальних цілей зайнятості та стабільності цін.

Для підтримки безперебійного функціонування ринків казначейських цінних паперів та іпотечних цінних паперів, протягом найближчих місяців ФРС збільшить свої запаси казначейських цінних паперів щонайменше на 500 млрд дол., іпотечних облігацій - щонайменше на 200 млрд дол.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше ФРС знизила ставку на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних. Банк Англії теж екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Найбільший банк США фінансовий холдинг JPMorgan прогнозує, що пандемія коронавірусу спричинить в економіках США та країн Європи глибоку рецесію, яка відчуватиметься вже влітку.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що Національний банк України погодився розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та громадян в умовах карантинних заходів з метою протидії коронавірусній інфекції.

Фото: Bloomberg