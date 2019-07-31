Федеральна резервна система США знизила ставку вперше з 2008 року
Про це повідомляє NPR.
Зниження ключового показника знаменує зміну в політиці американського центробанку, який ще наприкінці минулого року планував продовжити підвищення ставки.
Така політика була спрямована на те, щоб уникнути можливого «перегріву» американської економіки.
ВВП США зріс на 3,7% у I кварталі 2019 року, але в наступному дещо сповільнився - до 2,1%. Безробіття фіксується на найнижчому за 50 років рівні. Інфляція опустилася нижче 2%, які ФРС встановлює собі за граничний поріг.
«Центробанк був занепокоєний тим, що торговельне напруження з Китаєм та сповільнення росту економік інших країн можуть загальмувати економіку США, саме в той час коли багато американців починають насолоджуватися перевагами поступового відновлення після кризи», - повідомляє NPR.
Видання також нагадує, що президент Дональд Трамп неодноразово скаржився на Федеральну резервну систему за небажання її керівництва знижувати ставку та стимулювати зростання ВВП.