Нафта дорожчає в очікуванні зниження процентної ставки ФРС

Ціни на нафту у вівторок перейшли до зростання в очікуванні зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що призведе до ослаблення долара.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent склала $64,05 (+0,68%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $57,27 (+0,74%). Попередні торги по еталонам завершилися на рівні $63,62 і $56,87 відповідно.

Зниження процентних ставок у Сполучених Штатах «підтримає глобальну експансіоністську діяльність та попит на паливо» у другій половині 2019 р., зазначив у своїй аналітичній записці Бенджамін Лу, аналітик Phillip Futures, Сінгапур.

«Якщо ФРС знизить процентні ставки на 75 базисних пунктів ... ми можемо побачити зростання цін на нафту (WTI) до $60/бар.», — сказав Лу. У той же час він зазначив, що «проблеми з боку попиту відкидають тінь на ціни на нафту».

Центробанки Сполучених Штатів почнуть свою дводенну зустріч 30 липня і, як очікується, вперше знизять вартість запозичень з часу фінансової кризи, що сталася більше десяти років тому. Президент США Дональд Трамп підкреслив, що невеликого зниження ставок буде «недостатньо».

Економічне зростання в Сполучених Штатах сповільнилося в II кварталі менше, ніж очікувалося, що поліпшило перспективи споживання нафти. Однак дані, що розчаровують, по іншим регіонам підсилили побоювання щодо уповільнення зростання глобального економічного зростання.

У Шанхаї почалися торгові переговори між представниками Китаю і США. Оглядачі виявляють стриманий оптимізм щодо їх результату, хоча багато аналітиків попереджають, що не варто очікувати прориву від цього саміту. Песимізм щодо чергового раунду переговорів між КНР і США посилився після заяви президента Дональда Трампа, що Китай, можливо, не захоче підписувати нову торговельну угоду до виборів в США, які відбудуться в 2020 р.

Ринок як і раніше стурбований стабільністю поставок нафти на тлі зростаючої напруженості в районі Ормузської протоки, через який проходить приблизно п'ята частина світової нафти.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,04 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,71 долара за барель, що на 9 центів вище рівня закриття торгів ($63,62).