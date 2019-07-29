Коболєв заявляє, що корупцію в Нафтогазі подолали на 90%

Чинне керівництво "Нафтогазу України" змогло подолати корупцію у компанії на 90%.

Про це у інтерв'ю каналу "KRYM - критичне мислення" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Три успіхи Нафтогазу. У першу чергу, комплексна перемога у відносинах з Газпромом, яка включає багато елементів: диверсифікацію, зміну балансу розрахунків, перемогу у Стокгольмі та інше. Друге – це викоренення більш ніж 90% корупції. Третя важлива перемога – це впровадження нової моделі корпоративного управління", - сказав Коболєв.

Водночас, на його думку, Нафтогаз ще не став звичайною комерційною компанією, оскільки він обтяжений багатьма зобов'язаннями та обмеженнями.

"Є багато обмежень, які роблять управління Нафтогазом надто складним і вимагають погодження, щоб підписати контракт між Нафтогазом та Укргазвидобуванням на закупівлю газу. Ми його закуповуємо регулярно", - додав Коболєв.