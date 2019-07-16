Євробонди Нафтогазу: Коболєв сказав, куди підуть гроші

Кошти за євробондами, які були розміщені НАК "Нафтогаз України", надійдуть до 22 липня.

Про це в ефірі радіо "НВ" сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Нафтогаз провів досить успішне розміщення з привабливими відсотками на суму більше ніж 1 млрд дол.", - сказав Коболєв.

За його словами, попит був навіть на додаткові кошти.

"Це дає нам підстави із впевненістю дивитися в майбутнє і виконати всі завдання нашого акціонера - як щодо забезпечення безпеки українських громадян, так і з наповнення українського бюджету", - додав Коболєв.

Він висловив сподівання, що кошти надійдуть у період з 19 по 22 липня (або у п'ятницю, або у понеділок). Коболєв відзначив, що надходження коштів дозволить Нафтогазу закачати необхідні обсяги газу до сховищ, а також виплатити дивіденди уряду - ті завдання, які Кабінет міністрів ставить перед компанією.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" розмістила євробонди на 600 мільйонів євро та 335 мільйонів доларів.