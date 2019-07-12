Нафтогаз розмістив євробонди на $1 мільярд

НАК "Нафтогаз України" розмістила євробонди на 600 мільйонів євро та 335 мільйонів доларів.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Нафтогаз успішно розмістив євробонди на 600 млн євро та 335 млн доларів. Сумарно в еквіваленті це близько 1 млрд доларів. Запит інвесторів на цінні папери Нафтогазу у понад 2,5 рази перевищив пропозицію. Єврооблігації компанії придбали понад 120 інвесторів з США, Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки. Якірними інвесторами випуску стали ЄБРР та ряд інвесторів з США", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз розмістив п’ятирічні облігації у євро з дохідністю 7,125% та трирічні облігації в доларах США з дохідністю 7,375%.

"Це значно краще умов, які нам пропонували в листопаді минулого року. Ми зробили розміщення на максимальну суму, погоджену нам Кабінетом міністрів, і дешевше максимальної погодженої ставки. Єврооблігації випущені без державних гарантій. Високий інтерес інвесторів до облігацій Нафтогазу свідчить про довіру до України та є визнанням наших зусиль у побудові прозорої та прогнозованої компанії", - зазначили у НАК.

У компанії додали, що залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на вигідних умовах дозволить Нафтогазу підготуватися до наступної зими, закачавши до підземних сховищ необхідні обсяги газу.

"Ми були готові до розміщення у травні і вийшли на міжнародні ринки капіталу щойно отримали усі погодження від уряду в минулу п’ятницю. Очікуємо побачити кошти 19 липня, після завершення усіх юридичних формальностей, які зазвичай тривають 5 робочих днів", - додали у НАК.