ЄС готовий допомогти з "газовим діалогом" України та РФ — Мінгареллі

Європейський Союз та Європейська комісія готові сприяти налагодженню діалогу між Україною та Російською Федерацією у питаннях імпортування газу.

Про це глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі сказав під час презентації результатів дослідження позицій та планів українських партій, які мають найбільші шанси пройти у парламент, щодо співпраці України з ЄС та НАТО, включаючи виконання Угоди про асоціацію та проведення реформ, які підтримуються Альянсом.

"Важливо було б, щоб незалежний компетентний енергетичний регулятор діяв в Україні. Як ми знаємо, анбандлінг Нафтогазу перетворився вже на нагальну потребу. Якщо Україна хоче бути енергетично незалежною країною, ми і Європейська комісія готові сприяти налагодженню відносин в цій сфері між Україною та Росією для того, щоб Україна могла продовжувати імпортувати газ. Але з української сторони поки що виконані не всі передумови, які необхідні для виведення цих відносин на належний робочий рівень", - сказав Мінгареллі.

Він також назвав ті сфери, у яких Україна має обов’язково рухатися уперед та проводити реформи. "Земельна реформа — це та сфера, де є величезний потенціал для України, і ми сподіваємося, що реформи будуть прокладати шлях до земельної реформи. Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що як сільське господарство так і землекористування у цілому отримають значний поштовх для розвитку і підвищення ефективності у разі запровадження ринку землі", — сказав глава Представництва ЄС.

За словами Мінгареллі, у Євросоюзі також стежать за ситуацією, пов’язаною із процесами приватизації: "Ми також продовжуємо звертати увагу на приватизацію суб'єктів підприємництва, які знаходяться у державні власності. Ми помітили значний прогрес у цій сфері, але сподіваємося, що робота буде продовжуватися".

Окрім того, додав він, зважаючи на те, що Вищий антикорупційний суд України має розпочати свою роботи 5 вересня, в ЄС розраховують на його ефективність, а також на те, що САП, НАБУ та Генпрокуратура будуть модернізуватися та запрацюють ще ефективніше. "Не все поки що зроблено з того, що можна було від них очікувати, але можемо сказати, що положення про боротьбу із незаконним збагаченням буде включено все ж таки до текстів законодавчих актів. І реформа поліції, служби безпеки та генеральної прокуратури — це ті реформи, які готували за допомогою фахівців НАТО та ЄС. Я думаю, що у цих сферах ми повинні продовжувати зосереджувати свою увагу", - сказав Мінгареллі.

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Представник Євросоюзу прокоментував ухвалення у четвер Верховною Радою ухвалила в другому читанні Виборчого кодексу з відкритими списками. Він сподівається, що це надасть поштовх до якісних перетворень, в результатів яких Україна згодом отримає нову виборчу систему, наближену до стандартів Європейського Союзу.