Зубко анонсував тристоронні газові переговори на липень і вересень

Тристоронні переговори у форматі Європейська комісія - Україна - Росія пройдуть у липні та вересні.

Про це під час години запитань до уряду сказав віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд займається питанням продовження транзиту газу через територію України. Європейська комісія залучена до спільних переговорів. У липні пройдуть переговори на рівні представників, у вересні - на рівні Єврокомісії", - сказав Зубко.

Він нагадав, що НАК "Нафтогаз України" планує закачати 20 млрд кубометрів газу до сховищ на випадок переривання транзиту газу.