ЄС докладатиме всіх зусиль для збереження транзитної ролі України – дипломат

Євросоюз вважає Україну надійним маршрутом для транзиту газу і докладе зусилля для того, щоб Україна зберегла свою транзитну роль.

Про це у п’ятницю в Брюсселі напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 8 липня, заявив високопоставлений європейський дипломат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна зарекомендувала себе як дуже надійна транзитна країна. З точки зору ЄС, український маршрут залишатиметься шляхом, який є стратегічно важливим для нашої енергетичної безпеки. Ми повністю підтримуємо Україну як стабільний та надійний маршрут транзиту і зробимо все, що від нас залежить, щоб Україна могла продовжувати виконувати цю важливу функцію”, - заявив представник ЄС.

Він нагадав про те, що Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович зараз докладає багато зусиль у тристоронніх газових контактах між Україною, Єврокомісією і Росією, а також для організації майбутніх переговорів щодо транзиту газу через Україну.

Відповідаючи на уточнююче запитання Укрінформу, співрозмовник зауважив, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну в реформах енергетичного сектору, яка не обмежується газовою сферою. Зокрема, одним із головних пріоритетів є реформа і лібералізація ринку електрики, підвищення ефективності використання енергії та енергоефективність.

“Напевно, ми будемо здатні проголосити про оновлення відповідного додатку з енергетики до Угоди про асоціацію. Це величезний крок уперед, якщо зважити на короткий час, за який це було погоджено, - від рішення Європейської Ради у грудні, - і зараз ми вже маємо з обох сторін погоджені процедури. Це дуже потужний сигнал, який свідчить, що ми досягаємо прогресу”, - сказав європейський дипломат.

Він зауважив також, що ЄС і Україна працюють над удосконаленням інших напрямків співробітництва, що передбачені Угодою про асоціацію, але на цьому етапі ще зарано говорити, які проекти будуть реалізовуватися і в які терміни.