Коболєв розповів, чому впав видобуток газу

"Виснаженість родовищ Укргазвидобування становить наразі 85%. Для того щоб видобувати більше газу, державній компанії потрібні нові родовища, нові ліцензії... Причина, чому нас блокували, - це корупція. В Україні це працює дуже просто: певні політики роздають ліцензії, а потім ідуть до наших західних колег з метою їх перепродажу. Там їм говорять, що крадене не купують, вони повертаються в Україну. Але все одно ліцензії нам не видають", - сказав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ середньодобовий видобуток газу в Україні у червні 2019 року зменшився на 9,2% у порівнянні з груднем 2018 року.

За 2018 рік в Україні було видобуто 21 млрд кубометрів газу (у 2017 році – 20,5 млрд кубометрів).

На засіданні уряду 13 лютого Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" Укргазвидобування провалила план з видобування газу.

Водночас у Нафтогазі стверджують, що Укргазвидобуванню вдалося компенсувати природне падіння видобутку та досягти за 2015-2018 роки сумарного збільшення видобутку (включно з компенсацією природного падіння) у 5,35 млрд кубометрів. Лише за минулий рік компенсовано природне падіння у 1,2 млрд кубометрів газу на рік. Крім того, компанія досягла збільшення обсягів видобутку з 14,5 млрд кубометрів у 2015 році до 15,5 млрд кубометрів у 2018 році.

Група Нафтогаз висловила сподівання на співпрацю з урядом для вирішення проблем, які гальмують темпи реалізації урядової Концепції розвитку газовидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про блокування видачі дозволів на розвідку та розробку надр і про чинну систему фінансування видобутку, яка не дозволяє забезпечити стале зростання його обсягів.