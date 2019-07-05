Коболєв визнає, що повністю корупцію у Нафтогазі подолати не вдалося

У НАК "Нафтогаз України" на сьогодні не вдалося повністю побороти корупцію, оскільки НАК змушений перебувати у контактах з компаніями, які самі по собі є осередками корупції.

Про це повідомив на пресконференції голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Нафтогазі нам вдалося знищити левову частину корупції, але певний елемент корупції залишився. Ми його регулярно торкаємося і говоримо про це, коли нас примушують перебувати у відносинах з організаціями, у яких, на нашу думку, корупція є очевидною. Наприклад, схема продажу газу через приватних посередників газзбутів. Кому вона потрібна? Що вона вирішує?", - сказав Коболєв.

За його словами, немає жодної потреби тримати між Нафтогазом та населенням посередників у вигляді приватних компаній.

"У інших випадках я чую: Коболєв, якщо ми з тобою не домовимося, ми домовимося в іншому місці і зробимо так, щоб у тебе не було вибору. І це дійсно відбувається - наприклад, спецдозволи у Полтавській області. 70 відмов. Ми пішли на всі законні вимоги, але не віддали наші родовища у спільну діяльність", - додав Коболєв.

На його думку, після Революції Гідності корупційні процеси частково трансформувалися.

"Ми у Нафтогазі з цим стикаємося, але ми з цим боремося. Джерелом корупції є політика, поки вона не зміниться з розумінням того, що заробляти гроші треба прозоро," - додав Коболєв.