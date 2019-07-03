Суд зупинив дію постанови Кабміну про сплату Нафтогазом 90% прибутку — Коболєв

Дія урядової постанови, яка встановлює для НАК "Нафтогаз України" 90% норматив сплати дивідендів, зупинена судовим рішенням.

Про це написав у Facebook голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Нафтогаз вчасно, до 1 липня, сплатив до держбюджету дивіденди за 2018 рік у розмірі 30% від прибутку – це повністю відповідає вимогам закону «Про управління об’єктами державної власності». Дія урядової постанови, яка встановлює для Нафтогазу 90% норматив сплати дивідендів, зупинена судовим рішенням", - написав він.

Коболєв нагадав, що Нафтогаз готується до складної зими – до початку опалювального сезону компаніч планує збільшити запаси газу в підземних сховищах до 20 млрд кубометрів.

"Нафтогаз має закачати до сховищ на 3 млрд кубометрів більше газу, ніж зазвичай – тільки тоді ми зможемо гарантувати надійне газопостачання українським споживачам в умовах переривання транзиту Росією, до якого зараз активно готуються всі країни ЄС. Крім того, якщо закупити газ зараз, за низькою літньою ціною, це допоможе збалансувати ціну газу в зимові місяці, коли вона традиційно зростає", - додав Коболєв.

За його оцінкою, для закачування таких об'ємів Нафтогазу необхідно додатково відшукати близько $600 млн, а будь-яка перерва в закачуванні зробить фізично недосяжним цільовий показник в 20 млрд кубометрів.

"З початку 2014 року нам вдалось зменшити кредитний портфель Групи з $7,5 млрд до $1,4 млрд. А на початку цього року Нафтогаз, згідно умов угоди зі Світовим банком, вчасно та повністю погасив кредит на $500 млн, який ми використовували якраз для закупівлі газу та його закачування до ПСГ. Як результат, маємо брак ліквідності на ці цілі. Ми працюємо над тим, щоб залучити додаткові ресурси через нові кредити, або механізм розміщення облігацій", - розповів Коболєв.

Він також додав, що після залучення додаткових фінансових ресурсів, або завершення закачування газу до ПСГ Нафтогаз буде готовий до збільшення виплати дивідендів Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" звернулася до суду з позовом про скасування постанови Кабінету міністрів № 364 від 24 квітня 2019 року, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" проголосувати за направлення на виплату дивідендів 90% чистого прибутку.