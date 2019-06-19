Уряд не доручав Нафтогазу робити пропозиції Газпрому щодо транзиту — Насалик
Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Будь-які контракти, які йдуть на міжнародному рівні, повинні отримати директиви від Кабінету міністрів. Я не бачив, щоб НАК "Нафтогаз України" отримала відповідні директиви на переговорний процес від уряду. Нафтогаз вимагає європейських правил транзиту російського газу, але не має виділеного оператора ГТС", - зазначив Насалик.
За його словами, процес відділення уже розпочався і він має бути завершений 1 січня.
"Нафтогаз зобов'язаний це виконати. Я вважаю, якщо він цього не виконає, там буде інший керівник. Про це говорив і Прем'єр", - додав Насалик.
Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" пропонує російському Газпрому альтернативу для транзитного контракту - контракт на "своп" газу.