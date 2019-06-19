Нафтогаз запропонував Газпрому альтернативу транзитному контракту

НАК "Нафтогаз України" пропонує російському Газпрому альтернативу для транзитного контракту - контракт на "своп" газу.

Про це у Facebook написав головний комерційний директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо Газпром ніяк не хоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи (а за європейськими правилам саме оператор та національний регулятор мають відповідні повноваження встановлювати/міняти тарифи й інші суттєві умови контракту), то Нафтогаз готовий взяти ці ризики на себе. У такому разі ми пропонуємо Газпрому укласти з Нафтогазом контракт не на послуги транспортування, а на «своп» газу", - написав Вітренко.

Він пояснив, що відповідно до цього варіанту Газпром буде передавати Україні певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна-РФ, а Україна буде передавати точно такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна-ЄС.

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"Передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), тобто вони потім будуть брати на себе відподальність перед Газпромом за цей газ уже в їхніх системах. При цьому наш контракт на "своп" газу з Газпромом буде укладений за тим же шведським правом і з арбітражем у Швеції (як у поточному контракті), маржа (плата за транзит) буде визначена наперед сторонами (а не регулятором). А Нафтогаз уже сам укладатиме контракт на послуги з транспортування газу з відокремленим оператором газотранспортної системи, який буде регулюватися в Україні", - зазначив Вітренко.

За його словами, контракти на «своп» газу є відносно звичними для європейського ринку.

"Тобто такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на своп газу та на послуги з транспортування газу. Нас влаштовує пропозиція ЄС щодо транзитного контракту - 10 років, у середньому має бути не менше 60 мільярдів кубометрів газу по року. Тому можемо ці ж параметри закласти і у контракт на своп газу", - додав Вітренко.

Як повідомлялося, російський Газпром назвав неможливим укладення нового транзитного контракту з Україною за європейськими правилами, тому що Україна, на думку російської сторони, має проблеми з регулятором та відокремленням газотранспортного оператора.

"У нас дійсно є проблеми з регулятором та відокремленням газотранспортного оператора. Регулятор був створений у неконституційний спосіб, до нього немає належної довіри, і нормативні акти, які він приймає, не повністю відповідають європейським правилам. Газотранспортний оператор поки теж не є відокремленим за європейськими правилами. Само по собі це не виправдовує позицію Газпрому, оскільки саме через небажання самого Газпрому вносити зміни в поточний транзитний контракт ми не змогли до цього часу відокремити оператора", - висловив думку Вітренко.

Водночас, підкреслив він, саме через небажання самого Газпрому вносити зміни у поточний транзитний контракт Нафтогаз не зміг до цього часу відокремити оператора.

"Це не виправдовує позицію Газпрому. Нагадаю, поточний контракт визначає, що за транзит відповідає Нафтогаз, і без згоди Газпрому ми не можемо перенести цю відповідальність на якогось відокремленого оператора. Також зауважу, що для того, щоб забезпечувати транзит за поточним контрактом, Нафтогаз має контролювати роботу всієї газотранспортної системи, оскільки у нас єдина система, а не окрема система для транзиту", - підкреслив комерційний директор НАК.