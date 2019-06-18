У НБУ вважають помірним ризик зупинки транзиту російського газу через Україну

Ризик зупинки транзиту природного газу з Російської Федерації через територію України до кінця 2019 року є помірний.

Про це йдеться в опублікованому Національним банком України Звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року.

"Ризик зупинки транзиту газу через Україну помірний. Будівництво “Північного потоку-2” в обхід України триває за підтримки Німеччини. Проте позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск проекту, що, ймовірно, не відбудеться вчасно, до кінця 2019 року. Також, Газпром був змушений змінити проекти газогонів через Туреччину до Балкан і Центральної Європи та почати їх реалізацію зі значним запізненням. Тож РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду із транспортування природного газу до Європи", - зазначають в НБУ.

Водночас, у середньостроковій перспективі прогнози Нацбанку менш оптимістичні.

"У середньостроковій перспективі існує ризик для платіжного балансу – падіння обсягів транспортування російського природного газу територією України після запуску газогону “Північний потік – 2”. Він може реалізуватися вже з 2020 року та спричинити відчутне скорочення експорту транспортних послуг", - прогнозують у НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", який вже діє. Як передбачається, потужність "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, його довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія наразі відмовила Газпрому та вимагає від компанії, що будує "Північний потік-2", зробити оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який проходитиме в ексклюзивній економічній зоні Данії.

Як відомо, у 2019 році спливає термін транзитного контракту між українським НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром".