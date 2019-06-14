НБУ дозволив банкам давати кредити іноземним компаніям у гривні для купівлі ОВДП

Національний банк України дозволив банкам з 14 червня надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання облігацій внутрішньої державної позики.

Також регулятор своєю постановою вніс купівлю ОВДП до переліку винятків, за яких українським банкам можна здійснювати операції форвард (операції за договором, який передбачає постачання валюти пізніше, ніж на другий день укладання договору) та своп (операції за договором, який передбачає купівлю чи продаж іноземної валюти зі зворотним її продажем чи купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій на момент укладення договору).

Така норма діє за умови, якщо термін здійснення операцій не перевищує 14 днів.

«Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку», – цитує прес-служба НБУ заступника голови регулятора Олега Чурія.

Також компанії зможуть розраховуватися за зовнішньоекономічними угодами і валютними, і гривневими платіжними картками, якщо йдеться про суму до 150 тисяч гривень.

Досі резидентам України можна було надавати тільки споживчі гривневі кредити фізичним особам-нерезидентам.