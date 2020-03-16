JPMorgan прогнозує глобальну економічну рецесію через пандемію

Фінансова група JPMorgan очікує, що пандемія коронавірусу спричинить в економіках США та країн Європи глибоку рецесію, що відчуватиметься вже всередині літа.

Про це повідомляє Business Insider.

"Найбільший банк США очікує, що пандемія коронавірусу поглибить економіку США та країн Європи у глибоку рецесію вже цього літа", - йдеться у повідомленні.

Прогнози JPMorgan значно змінилися протягом останніх тижнів, оскільки спалах коронавірусу поширився всім світом та став причиною найгірших торгів на фондовому ринку протягом останніх десятиліть.

Згідно з прогнозами JPMorgan, економіка США скоротиться на 2% у першому кварталі та на 3% у другому, а економіка країн Єврозони має скоротитися на 1,8% та 3,3% відповідно.

Як зазначається, спочатку спалах епідемії був недовгим, але руйнівним ударом для світової економіки, але останні події призвели до більш різкого скорочення світової економіки у першій половині року та початку нової глобальної рецесії.

Для того, щоб уникнути ще сильнішого удару для глобальної економіки урядам необхідно вживати заходи стимулювання: обмеження стресу на фінансових ринках та підтримку споживчого попиту шляхом грошово-кредитної політики.

Читайте також: Федеральна резервна система США екстрено знизила базову ставку

Зростання дефіциту ризикує спровокувати спад, що триватиме впродовж всього 2020 року, зазначають аналітики.