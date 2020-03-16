Банківська система готова до можливих кризових явищ - НБУ

У Національному банку вважають, що економічно Україна краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки.

Про це в ефірі "Радіо НВ" сказав заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

"Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки - під час 2014 року чи 2008 року. Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, у нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується", - сказав Чурій.

Він зазначив, що сподівається на підписання програми співпраці з МВФ.

"Якщо ця програма буде підписана, ми будемо під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу", - додав Чурій.