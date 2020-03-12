Інфляція у січні-лютому була нижчою за прогноз — Нацбанк

Стрімкіші темпи уповільнення інфляції з початку 2020 року зумовлені торішнім зміцненням гривні, значною пропозицією сирих продуктів харчування та нижчими цінами на енергоносії.

Про це на пресконференції 12 березня заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інфляційний тиск у перші місяці року вичерпується швидше, ніж ми очікували. У січні споживча інфляція сповільнилась до 3,2% у лютому - до 2,4% у річному вимірі. Це швидше, ніж передбачала наша прогнозна траєкторія. Як наслідок, наша інфляція перебуває нижче нашої середньострокової цілі у 5%, яка є оптмальною з точки зору розвитку української економіки", - сказав Смолій.

Він підкреслив, що стрімкіші темпи уповільнення інфляції зумовлені низкою чинників: по-перше, це є відображенням торішнього зміцнення гривні у вартості товарів, насамперед імпорту. По-друге, зросла пропозиція окремих сирих продуктів харчування, і по-третє, знизились світові ціни на енергоносії.

За словами очільника НБУ, ці чинники нівелювали ефект сильного споживчого попиту, який підсилювався тривалим зростанням реальних доходів населення.

"Зростання реальних зарплат у січні прискорилося до 12,5%", - зауважив Смолій.

Він додав, що січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, однак може бути переглянутий у квітні залежно від подальшого розвитку подій.

Фото: НБУ