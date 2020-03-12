Інфляція у січні-лютому була нижчою за прогноз — Нацбанк
Про це на пресконференції 12 березня заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Інфляційний тиск у перші місяці року вичерпується швидше, ніж ми очікували. У січні споживча інфляція сповільнилась до 3,2% у лютому - до 2,4% у річному вимірі. Це швидше, ніж передбачала наша прогнозна траєкторія. Як наслідок, наша інфляція перебуває нижче нашої середньострокової цілі у 5%, яка є оптмальною з точки зору розвитку української економіки", - сказав Смолій.
Він підкреслив, що стрімкіші темпи уповільнення інфляції зумовлені низкою чинників: по-перше, це є відображенням торішнього зміцнення гривні у вартості товарів, насамперед імпорту. По-друге, зросла пропозиція окремих сирих продуктів харчування, і по-третє, знизились світові ціни на енергоносії.
За словами очільника НБУ, ці чинники нівелювали ефект сильного споживчого попиту, який підсилювався тривалим зростанням реальних доходів населення.
"Зростання реальних зарплат у січні прискорилося до 12,5%", - зауважив Смолій.
Він додав, що січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, однак може бути переглянутий у квітні залежно від подальшого розвитку подій.
Фото: НБУ