МВФ оцінив, як може вплинути коронавірус на глобальну економіку
Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"За будь-якого сценарію, глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, який становив 2,9 відсотка", - зазначив представник Фонду.
Водночас він підкреслив, що поки що важко спрогнозувати конкретні цифри, враховуючи невизначеність у зв'язку з розвитком подій навколо коронавірусу. "Безумовно, це залежить від того, як поширюватиметься, збільшуватиметься спалах", - зауважив Райс.
Він зазначив, що Фонд оприлюднить більш точні прогнози наступного місяця.
Представник МВФ також наголосив на важливості міжнародної координації в процесі реагування на виклики. У цьому зв'язку Райс закликав провідні економіки світу зробити додаткові внески, щоби допомогти найбіднішим країнам боротися із пандемією у світі.