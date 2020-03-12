МВФ готовий продовжити співпрацю з новим урядом України

Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив готовність нового уряду України продовжувати втілення реформ та макроекономічної політики задля стійкого зростання, а також висловив готовність підтримувати ці зусилля, зокрема через нову програму EFF.

Таку відповідь озвучив 12 березня у Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс на запитання Укрінформу про перспективи нової програми МВФ для України після урядових змін.

"Дійсно, минулого тижня в Україні був призначений новий уряд, який просигналізував, що хоче продовжувати тісну співпрацю з МВФ, включно щодо (нової – ред.) програми підтримки Фонду", - підкреслив Райс.

При цьому він зауважив, що влада в Києві дала чітко зрозуміти, в тому числі в останніх заявах, що має намір надалі запроваджувати макроекономічну політику, "щоби досягти стійкого зростання". Він підкреслив, що з українського боку йшлося, передусім, про збереження економічної стабільності й просування реформ.

"Ми готові повною мірою підтримувати зусилля України щодо реформ, а також політику, спрямовану на досягнення цих цілей", - наголосив офіційний представник МВФ на запитання по новій програмі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні американське інформагентство Bloomberg повідомило, що МВФ стурбований зміною влади в Україні та можливим впливом олігархів на новий Кабмін. У результаті кредит МВФ для України в розмірі 5,5 млрд дол. може бути затриманий на місяці.

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На початку грудня минулого року, після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського й директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, сторони досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.

При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Це стосувалося, зокрема, зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією, посилення конкурентного середовища, відкритості ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежності й фінансової стабільності Центробанку.