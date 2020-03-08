Новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду - Bloomberg

Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються через відставку уряду Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Bloomberg.

МВФ стурбований зміною влади в Україні та впливом олігархів на Кабмін. В результаті кредит в $5,5 млрд затримується на місяці.

У статті зазначається, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.

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Після відставки Кабміну, яка призвела до падіння облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з МВФ. Кредит у $5,5 млрд від МВФ, який Україна планувала отримувати, є критично важливим для майбутніх інвестицій.

Нагадаємо: 6 березня новий міністр фінансів України Ігор Уманський провів свою першу офіційну зустріч з Постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

Фото: Bloomberg