Уманський обговорив з МВФ подальшу співпрацю

Міністр фінансів Ігор Уманський провів зустріч з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, з яким обговорив подальше співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

Міністр фінансів зазначив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з МВФ.

«Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності й реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми», - зазначив міністр.

Уманський запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою обговорення подальшої співпраці.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки двостороннього співробітництва.

У рамках конструктивного діалогу було наголошено на важливості подальшого співробітництва України з МВФ.

Як повідомлялося, 5 березня Уманський приступив до своїх обов'язків міністра.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua