Маркарова заявляє, що залишає наступнику високий рівень співпраці з МВФ

Оксана Маркарова, яка очолювала Міністерство фінансів в уряді Олексія Гончарука, запевняє, що залишає своєму наступнику Ігорю Уманському високий рівень бюджетної політики уряду та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це вона написала у Facebook.

"Якщо бюджетна політика уряду і Мінфіну та співпраця з МВФ залишаться на такому ж високому рівні, це не межа", - зазначила вона.

Маркарова перерахувала позитивні зрушення в роботі Мінфіну за останні п'ять років.

Зокрема, це "стійке економічне зростання та відповідальний бюджетний процес", прозорість публічних фінансів, середньострокове бюджетування, справжня реформа податкової служби та митниці.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву.

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Після цього 291 голосом "за" Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій.

В новому уряді міністром фінансів призначено Ігоря Уманського. Він працював у Міністерстві економіки, Нацбанку, Укртранснафті. З січня 2008 по березень 2010 року – перший заступник міністра фінансів України Віктора Пинзеника. Після відставки Пинзеника виконував обов'язки міністра фінансів. У 2016-2019 роках Уманський був позаштатним радником президента Петра Порошенка з економічних питань.