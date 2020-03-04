РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ СКЛАД КАБМІНУ

Верховна Рада України у середу на своєму засіданні затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За таке рішення проголосували 277 народних депутатів.

"У нас є на сьогодні чотири вакансії в уряді і ми плануємо розширити два напрямки. Тому, звичайно ми сьогодні ведемо переговори із жінками", - сказав Шмигаль.

До Кабміну увійшли:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ,

, віцепрем'єр-міністр з питань з питань європейської та євроатлантиної інтеграції Вадим Пристайко ,

, віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасво окупорваних територій Олексій Резніков ,

, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ,

, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ,

, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб ,

, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт ,

, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець ,

, міністр інфраструктури Владислав Криклій ,

, міністр соціальної політики Марина Лазебна ,

, міністр юстиції Денис Малюська ,

, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов ,

, міністр фінансів Ігор Уманський ,

, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Також Рада підтримала внесені Президентом кандидатури Андрія Тарана на посаду міністра оборони та Дмитра Кулеби - на посаду міністра закордонних справ.

Водночас залишаються без очільників, зокрема, міністерства освіти, економіки, культури.

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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив національний університет Львівська політехніка. Кандидат економічних наук.

З 2000 по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. Потім перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації, де працював начальником департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. У 2014 році був заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області. У 2015-2017 роки – генеральний директор‚ член Наглядової ради компанії найбільшого продовольчого рітейлера Львівщини компанії "Львівхолод".

З січня 2018 року обіймав посаду директора ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З 1 серпня 2019 по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначала Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром - міністром розвитку громад та територій України.

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Вадим Пристайко народився у 1970 році. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Українську академію зовнішньої торгівлі.

З 1994 року працює в МЗС України на різних посадах. У 2012-2014 рр. був послом України в Канаді. 2014-2017 рр. - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України. У 2017-2019 роках - глава Місії України при НАТО. З 22 травня 2019 року - заступник глави Адміністрації Президента України, з 25 червня по 29 серпня 2019 року - заступник керівника Офісу Президента України.

29 серпня 2019 року Верховною Радою України IX скликання був призначений на посаду міністра закордонних справ України.

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Михайло Федоров народився 1991 року у Запорізькій області. Закінчив Запорізький національний університет. З 2015 по 2019 рік працював засновником та генеральним директором компанії SMMSTUDIO. У 2018 році був на посаді операційного директора в проекті "Суперлюди".

З травня 2019 р. – позаштатний радник Президента України з digital-напряму.

У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

З 29 серпня 2019 року призначений на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України.

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Ігор Уманський народився у Прип’яті. Закінчив Київський національний економічний університет, кандидат економічних наук. Трудову діяльність почав в 1997 році в Національному агентстві України, де займав спочатку посаду провідного, а потім головного спеціаліста відділу інвестицій. На цій посаді перебував до 1998 року.

Працював потім в Міністерстві економіки, Нацбанку, Укртранснафті.

З січня 2008 по березень 2010 року – перший заступник міністра фінансів України Віктора Пинзеника. Після відставки Пинзеника виконував обов'язки міністра фінансів.

У 2016-2019 роках Уманський був позаштатним радником президента Петра Порошенка з економічних питань.

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Андрій Таран народився 4 березня 1955 року в Німеччині. Закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище, Військову академію ППО Сухопутних військ у Києві та Національний університет оборони США, у Вашингтоні.

З 1992 року служив у центральному апараті Міноборони. При цьому в 93-му пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

У 1994-1995 роках працював в Головному управлінні розвідки Міноборони. У 1996-1998 роках - експерт центру стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки та оборони України. У 1998 році повернувся в центральний апарат Міноборони, де займав різні посади.

З квітня по серпень 2015 року був представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі, який був створений для мирного врегулювання за участю представників України та РФ.

З вересня по листопад 2015 року призначений в робочу підгрупу з питань безпеки в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах в Мінську.

З грудня 2015 по квітень 2016 року - перший заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. У 2016 році звільнений в запас по досягненню граничного віку генеральської служби.

У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.

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Арсен Аваков народився 2 січня 1964 року. У 1987-1990 рр. - інженер ВНДІ охорони вод (Харків). З 1990-2005 рр. - засновник і президент одного з перших в Україні акціонерних товариств - АТ "Інвестор".

З 2005-2010 рр. - голова Харківської обласної державної адміністрації. Депутат Харківської обласної ради 5 і 6 скликань. З 2011-2012рр. перебував в Італії, в політичній еміграції з причини кримінального переслідування з боку влади за опозиційну діяльність.

Народний депутат ВРУ 7 і 8 скликань.

З 2014 року - міністр внутрішніх справ України.

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Ілля Ємець народився 21 лютого 1956 року. Закінчив Київський медичний інститут. Доктор медичних наук. Працював дитячим кардіохірургом у медичних центрах Австралії, Канади, Франції.

З 1992 по 2003 рр. працював в Інституті серцево-судинної хірургії АМН України дитячим кардіохірургом і керівником відділення кардіохірургії і реанімації новонароджених.

У 2003 - 2010 рр., з 2011 і по тепер - директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.

З 2010 по 2011 рр. - міністр охорони здоров'я України.

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Іван Плачков народився 23 листопада 1957 року на Одещині. Закінчив Одеський політехнічний інститут. Кандидат технічних наук. Депутат Київської міськради у 1998-2000 та 2002-2006 роках.

З 1994 року почав працювати головним інженером Київської ТЕЦ-5 ВЕО "Київенерго", а згодом став генеральним директором АЕК "Київенерго".

З лютого по грудень 1999 року - міністр енергетики України, а з 2000-2005 рр. знову голова правління - генеральний директор АЕК "Київенерго". З 2005 по серпень 2006 року - міністр палива та енергетики України.

З серпня 2006 по листопад 2007 року - голова Одеської облдержадміністрації. З листопада 2007 по серпень 2008 рр. - радник Президента України Віктора Ющенко, а з серпня 2008 по березень 2010 року - заступник керівника Державного управління справами.

З 2015 по 2017 рр. - почесний президент Асоціації Газовидобувних Компаній України.

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Денис Малюська народився 1981 року в Хмельницькій області. Закінчив Київський університет ім. Шевченка і Лондонський університет, магістр права.

Працював юристом з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства в адвокатському об’єднанні "Адвокатська фірма "Бізнес-право". Також був консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.

З 29 серпня 2019 року - міністр юстиції України.

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Владислав Криклій народився 1986 року. Закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, кандидат економічних наук. З 2002 по 2008 рік працював начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ "Інтербанк", а з 2008-2010 рр. - у департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії "Аструм інвестиційний менеджмент". Потім протягом 2011-2013 рр. був директором ТОВ "Кіно-театр".

З 2014-2015 рр. - радник міністра внутрішніх справ України, в з листопада 2015 року – керівник Головного сервісного центру МВС України.

21 липня 2019 року - народний депутат України за виборчим списком політичної партії "Слуга народу".

З 29 серпня 2019 року - міністр інфраструктури України.

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Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року у Харкові. Має дві вищі освіти – економічну та юридичну. Розпочав кар'єру в IT галузі, в компанії Telesens, яка розробляла системні програмні продукти для телекомунікаційного бізнесу. Згодом разом із партнерами придбав українську частину групи.

У 2000-х починає співпрацювати з концерном АВЕК, де спочатку стає віцепрезидентом з розвитку, а потім й президентом концерну та всієї групи АВЕК.

Чернишов – відомий харківський бізнесмен та інвестор, засновник компаній Eastgate Development, VI2 Partners, Kyiv Vision Foundation.

В листопаді 2017 року Олексій Чернишов став головою Наглядової ради Українського клубу нерухомості URE Club.

28 жовтня 2019 року Олексія Чернишова призначено на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

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Марина Лазебна народилася в с. Пісківка Бородянського району Київскої області. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат економічних наук.

У 2000-2003 роках Лазебна працювала в Міністерстві економіки України на різних посадах.

Потім перейшла в Секретаріат Кабінету міністрів України і була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, потім головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці.

У 2011- 2013 рр. булла керівником відділу організації роботи віце-прем’єр-міністра – міністра – помічник міністра, займала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

З травня 2013 по березень 2014 року обіймала посаду голови Державної служби зайнятості України. З серпня по жовтень 2019 року була головою Державної соціальної служби України.

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Сергій Бессараб народився 13 листопада 1955 року на Дніпропетровщині. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе, Військову академію ім. М. Фрунзе та Національну академію оборони України. Генерал-лейтенант.

Потім продовжував службу в Закавказькому та Одеському військових округах СРСР, Північному та Південному оперативних командуваннях. З 2002 року начальник штабу - перший заступник командувача армійського корпусу Північного оперативного командування. З 2005 року начальник Територіального управління "Північ".

З травня 2007 року - командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Начальник Дніпропетровського гарнізону. З травня 2012 року - перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2015 року командувач АТО.

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Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Має юридичну освіту.

З 1999 року працював заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом заснував власну юридичну компанію Правіс.

Резніков був депутатом Київської міськради VI та VII скликаннь.

19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, а з квітня 2016 року і до вересня 2018 року він працював заступником голови КМДА.

У 2019 році Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Олег Немчінов народився 1 травня 1977 у Львові. Має три вищі освіти: викладач географії, спеціаліст держслужби і юрист. Брав участь в антитерористичної операції на Сході України.

Олег Немчінов очолював Федерації легкої атлетики Львівської області та міста Севастополь. З 1999 року Олег Немчінов працював у Львівській міській раді, а з 2000 року поєднував цю роботу з викладанням у львівському ПТУ. З 2003 по 2006 роки був помічником народних депутатів Олександра Гудими і Юрія Костенка на громадських засадах. З 2006 року обіймав керівні посади в приватних фірмах і Львівській облдержадміністрації.

З 2011 року працював викладачем у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2016-2017 роках керував Військово-цивільною адміністрацією кількох сіл у Волноваському районі Донецької області.

З квітня 2017 по жовтень 2019 року був державним секретарем міністерства молоді та спорту України.

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Дмитро Кулеба народився 1981 році у м. Суми. У 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (за спеціальністю міжнародне право). У ньому ж захистив дисертацію кандидата юридичних наук.

З 2003 рік по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

З 2010 року по 2013 рік працював у Секретаріаті міністра МЗС України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин з США.

Протягом січня-червня 2013 року був радником віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань.

У 2014 році був послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.

З 2016 по 2019 рік був Постійним представником України в Раді Європи.

З 29 серпня 2019 року призначений віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

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Вадим Гутцайт народився 7 жовтня 1971 року в Києві. У 1993 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю "фізична культура", по закінченню якого отримав кваліфікацію викладача-тренера з фехтування.

Український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон з фехтування 1992 року. Також брав участь у Олімпіадах 1996 та 2000 років.

Президент Федерації фехтування України.

З 26 червня 2018 року - директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.